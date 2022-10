Juve | con il Maccabi certezza Di Maria Tutti i dubbi di Allegri

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono relativi soprattutto alla catena di destra idi formazione alla vigilia del match di Haifa, dove ladovrà obbligatoriamente vincere per non perdere le ultime speranze di qualificazione ...

... dove ladovrà obbligatoriamente vincere per non perdere le ultime speranze di qualificazione ...oppure Danilo basso alle spalle di Cuadrado (come nel primo tempo di San Siro contro il Milan)...Pioli potrebbe riconfermare gli stessi undici della partita contro laun solo cambio: Krunic e non Pobega. Davanti Diaz, Giroud e Leao. L'allenatore ha annunciato il forfait di De Ketelaere ('difficile il recupero per domenica col Verona'). La partita live ...L’ex centrocampista maliano ha poi svelato quale sarà il vero colpo che cambierà il corso della Juventus: “Con Paul Pogba sarà un’altra squadra – afferma Momo – lui è un giocatore molto importante, ...Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Ieri e Oggi’, l’ex centrocampista della Juventus Massimo Bonini analizza così il match perso dai bianconeri contro il ...