Journées Particulières | il 14-16 ottobre si va a casa del gruppo LVMH

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tornano anche quest'anno, dal 14 al 16, le aperture speciali dei luoghi. In Italia saranno 19 location, tra la nuova Fendi Factory in Toscana e la Pasticceria Cova a Milano

Dopo uno stop di quattro anni il gruppo Lvmh ripropone dal prossimo autunno l'appuntamento con le sue, che giunge alla quinta edizione. Dal 14 al 16 ottobre 57 maison in capo al colosso francese apriranno le loro porte gratuitamente, per un totale di 96 location in 15 Paesi. ...Dopo uno stop di quattro anni il gruppo Lvmh ripropone dal prossimo autunno l'appuntamento con le sue, che giunge alla quinta edizione. Dal 14 al 16 ottobre 57 maison in capo al colosso francese apriranno le loro porte gratuitamente, per un totale di 96 location in 15 Paesi. ...