Iva Zanicchi sarà squalificata da Ballando con le Stelle?

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’insulto pronunciato da Ivanei confronti di Selvaggia Lucarelli ha scatenato un vero e proprio caso mediatico. Ne ha parlato Mara Venier a Domenica In dove ha cercato di mettere una pezza (“Iva è così. A difesa di Iva, voglio dire che ha chiesto scusa. È un intercalare, vogliamo chiamarlo così? Selvaggia è intelligente ma reagisce sempre in maniera… insomma è reattiva. Mi ha sorpreso il momento di commozione quando ballava il fidanzato. Non me lo aspettavo sinceramente”); e anche Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera dove ha avuto modo di ospitare le dirette interessate. Da Noi A Ruota Libera,in modalità Blasi (“ti ricordi cosa hai scritto di me?”) attacca Lucarelli https://t.co/dShzcSVxcc — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 9, 2022 Ivae il caso della settimana: “C’è T e T” Ora la palla è passata al ...

In diretta dal lunedì al venerdì sul sito de La Stampa la rassegna dei quotidiani e dei fatti del giorno con il direttore Massimo Giannini e il vice direttore vicario Andrea Malaguti .... però poi si vogliono far vedere lucide e brillanti quando sono davanti alla telecamera...': Selvaggia Lucarelli, intervistata da La Stampa , torna su, che in diretta a Ballando con le ...Selvaggia Lucarelli accetta le scuse di Iva Zanicchi che le aveva dato della ‘tria’, ma precisa: Che dica che non l’ha detto con cattiveria mi preoccupa perché… A Da noi… a ruota libera è… Leggi ...Troia, così Iva Zanicchi ha definito due volte Selvaggia Lucarelli sabato in diretta su Rail. Le scuse viaggiano su Twitter nella notte. Molto vaghe. Poi in diretta ieri pomeriggio su Rail Zanicchi ...