Halloween 2022 a Mirabilandia | il calendario completo degli eventi | cosa fare con i bimbi | prezzi e orari

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I festeggiamenti diiniziano presto, il primo fine settimana di ottobre. Il parco divertimenti si “traveste” per arrivare pronto all’appuntamento e si riempie di decorazioni, proponendo fantastici spettacoli. I visitatori avranno l’occasione di vivere esperienze uniche grazie a una serie di giostre e percorsi realizzati per l’occasione. Tutte le attrazioni per la festa di Holloween Quanti decideranno, infatti, di andare a visitarein questo periodo dell’anno potranno addentrarsi nel tunnelorrori riservato ad adulti e adolescenti, ma ci saranno anche percorsi fatati perpiù piccoli e famiglie. Tanti gli spettacoli di intrattenimento e anche un festivalorrori. Festeggiamenti da inizio a fine ottobre Gli appuntamenti sono fissati ...

I laboratori Stem aprono infatti le porte al pubblico per eventi gratuiti, feste delle scienze oParty (qui il calendario) , per promuovere una filosofia che anche la scuola pubblica cerca ...... camminata insieme agli ecovolontari con raccolta di rifiuti abbandonati, e martedì 25 dalle 16.30 alle 18.30 con "Eco mostri di", laboratori manuali per bambini da 4 a 10 anni per ...I festeggiamenti di Halloween a Mirabilandia iniziano presto, il primo fine settimana di ottobre. Il parco divertimenti si “traveste” per arrivare pronto all’appuntamento e si riempie di decorazioni, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...