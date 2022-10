Giuseppe Conte e Olivia Paladino | che baci a Roma!

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 10 ottobre 2022)sono sempre stati una coppia tanto affiatata quanto discreta, almeno per tutto il tempo in cui lui è stato premier. Ora che il ruolo politico è cambiato, il leader del M5s si sente libero anche di mostrarsi in una veste meno rigida. E così, durante una passeggiata in centro a Roma, si lascia andare a uno passionale con la sua compagna. Le effusioni non sfuggono ai paparazzi del settimanale Chi, che non si lasciano scappare l’occasione di immortalarli. Lei gli prende il volto tra le mani, lui chiude gli occhi mentre laa.mostrano un’immagine inedita della loro coppia. Sempre attenti in passato a mantenere un atteggiamento che desse poco spazio ...