Gf Vip 7 | dure critiche contro Wilma Goich e Patrizia Rossetti | “Sembrano marce nel cuore!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Durante il daytime di oggi del Gf Vip i ragazzi dello show di Alfonso Signorini hanno mostrato una certa intolleranza gli uni nei confronti degli altri. La convivenza infatti comincia a farsi difficile. A scatenare una reazione inllata diè stata Pamela Prati. Giaele ha fatto notare che la showgirl ha lasciato il van – per la puzza di vernice – prendendosi una stanza tutta per lei per dormire più serena. Al ché,non ci ha visto più, perdendo le staffe e urlandola compagna di avventura: Io non ho capito perché la signora Prati stasera ha la camera per caz*i suoi, mi sono rotta i cogl*oni. Mi devo sentire male pure io? Invece sono stata a lavare i piatti fino ad ora? Pamela è una che fa la scena e fa finta di svenire allora pure io lo ...