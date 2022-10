Cisterna di Latina | 13 novembre 2ª Giornata Nazionale Sensibilizzazione sul Tumore Metastatico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’aula consiliare del Comune didiospiterà, giovedì 13, dalle ore 15, la Secondadisulal Seno, organizzata dalla Consulta delle Donne dicon l’Amministrazione Comunale, la Breast Unit della ASL di, l’Università Sapienza, la Regione Lazio ed Europa Donna. L’obiettivo è quello di fare il punto della situazione, sottolineando come la ricerca scientifica stia sviluppando, per ilal seno, terapie sempre più efficaci, personalizzate e promettenti, ribadendo come sia indispensabile un approccio multidisciplinare con la presa in carico della donna affetta da ...