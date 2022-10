Benzina | è allarme per la truffa del distributore | scopri come difenderti

Leggi su chenews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il noto tg satirico, Striscia la Notizia, ha lanciato unche riguarda il rifornimento di. Vediamo tutti i possibili scenari ed i rischi concreti e possibili. Gli ultimi anni, per le famiglie italiane, sono stati molto difficili. Ogni possibile equilibrio è stato spazzato via dalle ultime vicende storiche. I pericoli possono palesarsi, ormai, dietro qualsiasi momento. Cosa che non fa altro che portare una continua preoccupazione. Insomma, un momento di crisi spaventoso e di cui non si vede risoluzione. Fonte foto: Adobe StockLa preoccupazione in questo momento storico non è solo derivato dai prezzi in aumento. Rientra in questo discorso anche truffe e raggiri che segnalano sempre numeri maggiori. Le truffe, ormai, sono praticamente all’ordine del giorno. Queste si sono sempre più legate all’ambito virtuale ma anche ...