Attacchi hacker ai siti degli aeroporti Usa | «Vengono dalla Russia»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Mentre l’esercito russo continua a bombardare le città dell’Ucraina, glidella Federazione Russa hanno preso di mira iweb di alcuni scali aeroportualiStati Uniti, secondo quanto riferito da alti funzionari statunitensi a diverse emittenti statunitensi, tra cui Abc e Cnn. Gliaistatunitensi si sono limitati unicamente alle pagine esterne consultabili dalle persone in viaggio, senza andare a intaccare la rete che gestire il controllo, le comunicazioni e il coordinamento del traffico aereo o la sicurezza dell’aviazione negli Stati Uniti. Come spiegatofonte menzionata da Abc, infatti, «glihanno portato a una “negazione dell’accesso pubblico” mirata ai domini Web rivolti ...

