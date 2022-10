Atp Firenze 2022 | Berrettini | “Questa è una città speciale | ci stiamo godendo la vista”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il finalista di Wimbledon 2021, Matteo, come testimoniato un video pubblicato sul profilo Twitter di SuperTennis, ha parlato durante un evento a piazzale Michelangelo insieme al canadese Felix Auger-Aliassime: “è una, ciun po’ la”. “E’ la prima volta che sono qui, sono contento e mi stola”, ha sottolineato il canadese.sera, in occasione del torneo Atp diriceverà allo stadio ‘Franchi’ le Chiavi delladidalle mani del sindaco Dario Nardella. SportFace.

Matteo Berrettini proverà a risalire già da questa settimana nell'di, mentre Jannik Sinner è ancora fermo ai box per infortunio. Fritz riposerà questa settimana per preparare il rush ...2022, RISULTATI 10 OTTOBRE A. Karatsev b. T. Griekspoor 6 - 3 2 - 1 RIT. R. Carballes Baena b. D. Elahi Galan 6 - 2 6 - 1Atp Firenze 2022, le dichiarazioni dell'azzurro Matteo Berrettini: "Questa è una città speciale, ci stiamo godendo la vista" ...... abbia concesso all’Italia l’opportunità di organizzare non uno ma ben due tornei ATP 250, a Firenze e a Napoli. Sono due eventi che si aggiungono ad un cartellone di appuntamenti ...