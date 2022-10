11 stop e 36 partite saltate | Dybala | tutti gli infortuni dalla stagione 2020 2021

QUOTIDIANO NAZIONALE

Paulo Dybala si è infortunato ieri sera in Roma - Lecce calciando un calcio di rigore. Il tecnico giallorosso, José Mourinho, a fine partita ha ...... delledella Nazionale italiana di calcio, dei tornei internazionali e delle amichevoli di ... In altre parole,per cinque anni a qualsiasi partita di calcio, in casa o in trasferta, anche ... Serie A, partite e risultati. Milan-Juventus 2-0, Tomori e Diaz La Roma è Joya e dolore. Così la definisce Il Messaggero, con Dybala protagonista nel bene e nel male. L'argentino prosegue il suo grande momento ma proprio dopo la settima rete stagionale arriva lo s ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...