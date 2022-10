la Repubblica

Mattia Teruzzi, 27 anni, Monza "Il nostro orto solidale per la mensa dei poveri"da quando avevo 15 anni, penso sia il modo migliore per aiutare la mia comunità che mi ha sempre dato una mano e così voglio ricambiare. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al ...... sottolineando che la sezione è in crescita da diversi anni, con l'aumento diiscritti, tra ...del RUNTS (Registro unico nazionale terzo settore ) che regolarizza le associazioni di... Volontariato, i nuovi campioni della generosità: “Così doniamo il nostro tempo” Proteggono l’ambiente, si prendono cura dei beni comuni, aiutano i più deboli. A Bergamo, capitale italiana per il volontariato 2022, la carica ...20 volontari provenienti dal Sud Lombardia parteciperanno all'evento nazionale di Bergamo Capitale del Volontariato l'8 e 9 ottobre ...