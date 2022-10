Sudtirol-Benevento | le formazioni ufficiali | c'è Simy per Cannavaro

Calcio Ternano

DIRETTA: L'ARBITRO In attesa del fischio d'inizio della diretta diecco l'arbitro che sarà Francesco Meraviglia coadiuvato da Fabiano Preti e Domenico Fontemurato. Il ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per l'ottava giornata della Serie B 2022/2023 . Fabio Cannavaro va a caccia della sua prima vittoria sulla panchina delle streghe e proverà ad ottenerla contro il ... Sudtirol-Benevento, le probabili formazioni Le formazioni ufficiali di Sudtirol-Benevento, uno dei due posticipi che chiudono l'ottava giornata del campionato di Serie B: Sudtirol: Poluzzi;.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...