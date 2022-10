“Su Kvara mezzo rigorino?” | Spalletti non ci sta in conferenza | la risposta ad Alvini!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo la vittoria per 1-4 in casa della Cremonese, Lucianoha portato il Napoli sulla vetta solitaria della Serie A, anche grazie al pareggio tra Udinese e Atalanta. Il tecnico azzurro ha poi parlato a lungo del match dello Zini nel corso della consuetastampa post gara, rispondendo anche in maniera piccata alle parole di Alvini, tecnico dei lombardi. Di seguito le sue parole: FOTO: Getty – LucianoSSC Napoli’s head coach“È stata una partita complicata, la Cremonese gioca un buon calcio e ha reso la vita difficile a molti. A Lecce ha fatto un risultato importante, e si dà per scontata la classifica ma non è veritiera perché la Cremonese meriterebbe di più”. “C’era una squadra organizzata che dopo il pareggio ci ha reso la vita difficile perché non siamo stati bravi a tenerla sulle nostre ...