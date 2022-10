Sara Manfuso | «Io vittima di violenza sessuale a 17 anni Al Gf Vip ho provato ancora una volta vergogna»

(Di domenica 9 ottobre 2022)è intervenuta sui social per rompere il silenzio e spiegare il motivo per cui la concorrente ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip volontariamente. «Non mi sono sentita tutelata e nessuno si è accorto del mio imbarazzo», con queste parole la giornalista ha deciso di lasciare il programma. Molestata da GiovCiacci La concorrente, sposata con l’esponente del Partito Democratico Andrea Romano, ha menzionato di aver subito una “molestia” da GiovCiacci. La donna ha riferito che GiovCiacci le avrebbe toccato il sedere all’interno della casa chiedendole di simulare una, proprio a lei chefa ha già subito questo tipo di. Alfonso Signorini non si è impietosito dalle parole ...

Capitolo a parte lo merita, che prima si è ritirata e poi è stata cacciata dallo studio da Alfonso Signorini. La donna ha sostenuto di non essersi sentita tutelata dalla trasmissione ..., adesso parla il marito dopo quanto accaduto in puntata. Le parole dell'ex parlamentare su Alfonso Signorini. Sta accadendo praticamente di tutto al Gf vip, in seguito allo scoppio del ...(Tvblog) Dopo la lite con Alfonso Signorini, Sara Manfuso ha rotto il silenzio ed è intervenuta sui social per spiegare i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.Sara Manfuso interviene sui social dopo la querela di Giovanni Ciacci. Ecco le sue parole. E' polemica su Sara Manfuso, dopo quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata del Grande fratello vip. Sapp ...