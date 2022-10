Sampdoria | la reazione della ripresa fa ben sperare e quei cambi di Stankovic

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Lariparte da Bologna con un pari importante per laavuta dalla squadra diLariparte da Bologna con un pari importante per laavuta dalla squadra di. Arrivare e in tre giorni stravolgere la squadra non era possibile, ma nei blucerchiati visti al Dall’Ara si è visto un leggeroamento, quanto meno nella testa. Manca ancora qualcosa alla squadra per ritrovare consapevolezza, ma la strada è senza dubbio quella giusta.ha dato subito la sua impronta grintosa, da guerriero alla squadra e sapendo gestire con iuna partita che si era messa male. A fine primo tempo l’ingresso di Leris al posto di Gabbiadini ha dato nuova linfa soprattutto per lasciare più libero ...