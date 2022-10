Roma - Lecce | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dove vederein tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato per le 20:45; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle ...Alle 18 tocca a Cremonese - Napoli, alle 20.45 in campo( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Lunedì alle 20.45 la sfida Fiorentina - Lazio. Torino Empoli: la cronaca della partita ...Nel Lecce Bistrovic ha svolto lavoro differenziato: per lui contusione al torace, è in dubbio per la partita, al centro dell'attacco possibile l'impiego di 1' Ceesay mentre Federico Di Francesco, ...Di seguito tutte le probabili formazioni di Roma-Lecce, raccolte dai nostri inviati. Roma-Lecce - Domenica 2 Ottobre, ore 20.45, stadio Olimpico .