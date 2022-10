Paolo Bonolis sul GF Vip | Sonia sempre impeccabile | brava a non tenersi nulla per sé

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ospite a 'Verissimo' il conduttore televisivo parla del ruolo della moglie come opinionista al reality di Canale ...

Ospite a 'Verissimo' il conduttore televisivo parla del ruolo della moglie come opinionista al reality di Canale ...racconta chi è Antonella Clerici dopo un messaggio ricevuto a ...Ospite di Verissimo Paolo Bonolis rivela che presto diventerà nonno per la seconda volta. Le sue parole in trasmissione ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...