NCIS Los Angeles 13 su Rai2 | per Bull 6 episodi extra | trame 9 | 12 e 16 ottobre

(Di domenica 9 ottobre 2022)Los13 e6 tornano di nuovo ad occupare la domenica sera su. Il 9andranno in onda dueinediti delle serie tv. Andiamo alle anticipazioni. Si parte con l’o 13×09 diLosintitolato Influencer, di cui vi riportiamo la sinossi: Il team aiuta un ambasciatore degli Stati Uniti a cercare la figlia scomparsa, Gia, una popolare influencer dei social media. Inoltre, l’agente Aliyah De León torna per supportare la squadra con il caso. Nel cast diLos13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; ...

18:05 - Rai Tg Sport della Domenica 18:20 - Pallavolo Femminile, Mondiali Olanda/Polonia 2022 20:30 - Tg2 21:00 -Angeles 13 21:50 - Bull 6 22:40 - La Domenica Sportiva 01:05 - Felicita' - ...18:15 - Rai Tg Sport Sera 19:00 -New Orleans 19:40 -Angeles 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post 21:20 - S. W. A. T. 5 Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:20 - Le parole 21:... NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 di nuovo in coppia su Rai2, trame episodi del 2 e 9 ottobre Il meglio della settimana: il trailer di Boris 4, in arrivo un crossover di NCIS. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.