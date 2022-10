Gf Vip 7 | una domanda di Cristina Quaranta manda su tutte le furie Luca Salatino | “Hai visto dove sei arrivata?”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sono giorni complicati per. L’ex tronista non sta vivendo molto bene la lontananza dalla sua fidanzata Soraia Ceruti, scelta durante il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Al Vippone è bastata unadiper andare sule. Il litigio è avvenuto durante la festa per il c0mpleanno di Edoardo Donnamaria. L’ex velina di Striscia la Notizia ha chiesto ase alla sua donna avesse potuto dare fastidio se avesse accettato di farsi fare un messaggio da Nikita Pelizon. La donna stava parlando tranquillamente, ma perè stata un’invasione della sua sfera privata. Il Vippone se l’è presa in particolare con lae con Elenoire Ferruzzi, ...

Il GFè diventatocreatura con molteplici ramificazioni che terminano ora nello streaming ( GFParty ), ora nei social ( Casa Chi , in onda su Instagram, spesso tratta temi legati al ..."A parlarmi per la prima volta di questo problema è stata la redazione del Grande Fratello". " Non ha mai avuto problemi psicologici . Maicrisi, nemmeno un pianto. Anzi, è stato sempre un ...Il giornalista e conduttore televisivo, con il passare degli anni, ha acquisito sempre più potere in tv: ecco perché nessuno osa sfidarlo ...In un tweet molto deciso l'attore interviene sul caso Bellavia, non per commentarlo, ma per dare la sua soluzione: «La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast». Il commento dei fan: ...