Firenze | giovane ucciso a coltellate | un altro ferito gravemente

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unè stato trovato morto la scorsa notte a, in via delle Gore, non lontano dall’ospedale di Careggi. A terra anche unragazzo,in modo grave. I due, che da quanto si apprende non sarebbero di nazionalità italiana, sarebbero stati colpiti durante una rissa in strada conalla gola e alla schiena. Sul posto il personale sanitario del 118 e la polizia, che conduce le indagini. L'articolo proviene da Italia Sera.

