F1 | Max Verstappen campione nel Mondiale in cui l’illusione Ferrari è durata 3 mesi

(Di domenica 9 ottobre 2022) Maxè ildel Mondo di Formula Uno 2022. Il verdetto definitivo è giunto quest’oggi a Suzuka e mai termine fu più azzeccato. Di “verdetto” si può davvero parlare, perché il trionfo dell’olandese è stato certificato in carta bollata dai meandri di un regolamento sportivo neppure chiaro al diretto interessato. Si tratta, però, solo di un brutto modo di consegnare un titolo iridato ampiamente meritato dal venticinquenne originario dei Paesi Bassi. Super Max ha chiuso matematicamente i conti con 4 gare d’anticipo, raccogliendo 12 vittorie su 18 GP. Si può parlare di “sfida iridata” se un solo pilota si è imposto in un numero di eventi doppio rispetto a quello di tutti gli avversari messi assieme? Sarebbe più corretto parlare di dominio, degno di quelli che nel XXI secolo avevano imposto Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Sul piano ...

chiude i giochi già a Suzuka, quando ancora da calendario mancano 4 gran premi alla fine della stagione di Formula 1: questo la dice lunga sul dominio del figlio d'arte, che a 25 anni ...In asciutto o col bagnato,si prende con merito questo Mondiale. A Suzuka conquista la 12esima vittoria di stagione e il secondo titolo in carriera, arrivato però in una maniera rocambolesca. Ovvero grazie alla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...F1, ordine d’arrivo GP del Giappone: Verstappen vince una gara condizionata dal maltempo, e si laurea campione del mondo con quattro GP ancora da disputare. Leclerc, penalizzato, finisce terzo, ...