F1 | Giappone | secondo via dietro la safety car

Dopo due ore e 15 minuti di pausa è ripartito il GP deldi Formula 1, interrotto al terzo giro a causa degli incidenti causati dalla pioggia che continua a cadere sul circuito di Suzuka, uno dei quali ha messo subito fuori gioco la Ferrari di ...Piove a , da quelle parti delnon sbagliano le previsioni meteo. Dopo le prove libere del ...più veloce A prescindere dai risultati di e Perez Vittoria Se Leclerc è al massimo terzo...Dopo due ore e 15 minuti di pausa è ripartito il GP del Giappone di Formula 1, interrotto al terzo giro a causa degli incidenti causati dalla pioggia che continua a cadere sul circuito di Suzuka, uno ...La Formula 1 non si ferma, perché dopo Singapore si vola in Giappone sul tracciato di Suzuk. In occasione del weekend del Sol Levante, Max Verstappen e la Red Bull hanno il secondo match balla a ...