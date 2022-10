Espulsione Hjulmand | brutto intervento su Belotti in Roma-Lecce | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 9 ottobre 2022) E’ in corso il posticipo della nona giornata del campionato di Serie A, in campo. La squadra di Mourinho è reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Betis e quella di Baroni dal pareggio nello scontro salvezza contro la Cremonese. L’inizio di stagione dellaè stato molto positivo, è una candidata per le zone alte della classifica. Ottimo inizio di partita dellache passa subito in vantaggio: cross di Pellegrini e colpo di testa di Smalling. Al 22? un altro episodio decisivo: durodisu, ma non c’è cattiveria. L’arbitro viene richiamato al Var e decide comunque per il cartellino rosso. Mortensees straight red card ?ARE DOWN TO TEN MEN!!! ...