Bravo Spalletti | ora però dovrà gestire il ritorno di Osimhen

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 ottobre 2022) I cambi di, la forza di Kvaratskhelia Cesare – Caro Guido il Napoli ha vinto una partita con risultato in discussione fino a pochi minuti dal termine nonostante il 4-1 finale. Ma comunque, indipendentemente dai 3 gol negli ultimi minuti, il Napoli aveva meritato la vittoria perché aveva avuto alcune occasioni gol importanti come con Raspadori ed Anguissa. E ti devo dire che il Napoli queste partite le deve chiudere prima e non deve rischiare di non vincerle. Guido – Oggi il Napoli è stato meno brillante perché è stato meno brillante in alcuni uomini che nelle partite precedenti avevano fatto delle grandissime partite. E mi riferisco ad esempio ad Anguissa e Politano. Ed è importante vincere in un giorno in cui sei meno brillante perché purtroppo non si possono giocare tutte le partite a mille all’ora. Cesare – Vorrei fare una considerazione su Kvara: è un ...