Auto sbanda finendo in guard rail | paura per un uomo in Irpinia

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVolturara Irpina (AV) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, subito dolo le ore 18’30 di oggi 9 ottobre, è intervenuta nel territorio del comune di Volturara, in via Tortoricolo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura, la qualeva e finiva contro i. L’alla guida di 67 anni, originario di Volturara Irpina è rimasto incastrato nell’abitacolo, e dopo essere stato estratto è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CoratoLive.it

... come diceva il mitico Trap ' non dire gatto se non ce l'hai nel sacco ", così Giudici si mette a colpire l'aria con i suoi tiri prima infallibili, Baraldicome un'con le gomme lisce sul ...Da quanto appreso il ragazzo, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell'finendo contro un albero lungo le mura di Lucca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la ... Auto sbanda e colpisce tubo del gas in via del Montello Incidente mortale questa notte a Lucca, intorno alle 3, in via Carlo del Prete. La vittima è un 22enne. Da quanto appreso il ragazzo, per motivi ancora da ...Momenti di paura questa mattina pochi minuti prima delle 7:00 sulla SR 148 Pontina, quando un’auto con a bordo 4 ragazze ha iniziato a sbandare. La vettura stava percorrendo la statale all’altezza di ...