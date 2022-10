A Novara crolla parte di un cavalcavia e la voragine inghiotte un auto

Leggi su agi

(Di domenica 9 ottobre 2022) AGI - Questa mattina intorno alle 7,30 a, èta una porzione delXXV aprile, che connette il centro della città con la statale per Milano. Una grandesi è aperta sulla carreggiata sinistra in uscita. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Unmobilista è rimasto bloccato con la vettura in bilico nella, è stato soccorso e medicaato in ospedale. Il piano viabile sarebbe sprofondato sotto le ruote della vettura che guidava, ma per fortuna l'non è precipitata. Il, che risale agli anni 70, era rimasto a lungo chiuso tra il 2015 e il 2016 per lavori di consolidamento. Di recente l'assessorato ai lavori pubblici del Comune aveva riferito in una commissione consiliare gli esiti di una ...