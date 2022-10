Ultime Notizie – Ponte Crimea | Ucraina ‘festeggia’ con francobollo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Le poste ucraine emetteranno un nuovodedicato aldidanneggiato oggi da un’esplosione e da un incendio. Lo ha annunciato il direttore generale di Ukrposhta Ihor Smelyanskyi su Telegram. “Non vi auguro buona giornata perché è già splendida. Ildi Kerch è andato”, il tweet di Smelyanskyi. Ilcomprende l’immagine di due persone che ricordano la celeberrima posa di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in Titanic. Ilè abbinato ad una busta che raffigura laimpegnata a distruggere le manette usate dalla Russia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

