Stankovic porta a casa un punto | al Dall’Ara finisce 1-1 tra Bologna e Sampdoria

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 8 ottobre 2022) Al, tra, termina in parità. Il sabato di anticipi della 9ª giornata di Serie A termina con un caloroso abbraccio trae Thiago Motta, rispettivamente nelle panchine di Samp e. Sono stati i padroni dia sbloccare il match ersi in vantaggio con Dominguez al 32?. La Samp, però, non si è data per vinta e al 72? è arrivato il gol del pareggio con Djuricic. Laconquista un punticino che non cambia la sua situazione in classifica: resta infatti ultima. Ilsi conferma appena fuori dalla zona retrocessione. L'articolo CalcioWeb.