SBK 2022 | Portimao | che sfida in Superpole | a tempi di record

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ala SBK vive forse una dellepiù veloci del, e forse anche della sua storia. L’intera prima fila gira al di sotto deldella pista lusitana, abbattendo la barriera del minuto e 40 ritenuta irraggiungibile. Jonathan Rea è autore della miglior prestazione con un crono che è a meno di un secondo dalassoluto della MotoGP, che porta la firma di un certo Pecco Bagnaia! Toprak Razgatlioglu e Alex Lowes chiude la prima fila, con Alvaro Bautista che apre la seconda, anzi no. Qui vi spieghiamo il motivo, oltre che a raccontarvi questa sessione da…. SBK: le prove libere in terra lusitana SBK: cosa succede in? Il cielo ...