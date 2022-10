Rampage 8 10 2022 Death Triangle vs Dark Order

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi assisteremo ad una puntata extra large considerano l’extra TV time concesso allo show del venerdì. Tra gli incontri in programma spiccano i due Trios Match: Yuta, Moxley e Castagnoli se la vedranno con Rush ed i Private Party; nel main event ildifenderà i titoli Trios contro il. Reynolds, Silver e Number 10 vogliono onorare al meglio Brodie Lee nel giorno del secondo anniversario dal suo ultimo match. Blackpool Combat Club (Moxley, Castagnoli & Yuta) vs. La Faccion Ingobernable (Rush, Private Party) (3,8 / 5) Un incontro divertente ed entusiasmante, da segnalare in particolare una prestazione sontuosa di Castagnoli che da pieno sfoggio della sua immensa ...

