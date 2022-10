(Di sabato 8 ottobre 2022)in stato di fermo, nella caserma della polizia di Ahmedabad, in India, i quattroper aver imbrattato condue carrozze dellapolitana locale. L’udienza preliminare in cui sono comparsi i quattro giovani è servita tecnicamente soltanto per la formulazione delle accuse da parte del giudice: imbrattamento e danneggiamento sono i reati dai quali dovranno difendersi. La difesa dei due abruzzesi, rappresentata su delega a colleghi indiani presenti sul posto, dagli avvocati Vito Morena e Francesca Di Matteo, di Alba Adriatica, ha presentato, tra gli altri documenti, anche una istanza di remissione in libertà su cauzione. I 4domenica in India I quattro weiteri sono stati individuati attraverso ...

Secolo d'Italia

Il Comune di Pisa con due nuove ordinanze della Polizia Municipale ha prorogato la Ztl sui lungarni del centro cittadino nei giorni del fine settimana e le misura antimovida che regolano gli orari di ...NAPOLI.della Procura e per il clan dei "Barbudos", imputato per l'agguato noto come la strage delle Fontanelle, si profila una nuova stangata. Ieri mattina è infatti entrato nel vivo il processo ... Pugno duro dell'India: restano in cella i 4 writer italiani arrestati per i graffiti sulla metro Aiuole trasformate in pedane, intimato l'abbattimento del dehors a un ristorante dell'Acqua della Madonna. Dal diniego del 2019 da parte del settore urbanistica per l'installazione di ...In lizza per la poltrona di ministro della Giustizia ci sono un ex magistrato e un avvocato. Ovviamente voi avvocati preferireste un collega. «In realtà no - spiega Valentina Alberta, avvocato, vicepr ...