Porta Sant’Agostino | viabilità tornata alla normalità | in anticipo sulle previsioni

(Di sabato 8 ottobre 2022) Città Alta. I lavori in tempi record dopo i danni causati da un mezzo pesante: nella giornata di domenica non sarà necessaria alcuna chiusura, il passaggio torna consentito a mezzi di altezza non superiore a 3,5 metri.

È tornata alla normalità la viabilità di, in anticipo rispetto alle previsioni: i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo hanno lavorato con solerzia per condensare i lavori previsti nella giornata di oggi e di domani e ...Sono previsti domani (sabato 8 ottobre) i lavori finali per il ripristino di, in Città Alta, danneggiata lo scorso sabato da un mezzo pesante : i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo dovranno rimontare il contrarco della, pesantemente danneggiato ...