(Di sabato 8 ottobre 2022) L'ingegnere aerospaziale e astronauta dell’Agenzia spaziale europea ha parlato di come sia cambiata la sua vita: “Pensavo fosse una cosa temporanea, ma ora sto molto meglio e ho ricominciato a fare quello che prima non facevo”

Wired Italia

Padova vedrà l'arrivo di 200 ricercatori da tutta Italia e alcuni nomi noti, tra cui Giorgio Parisi (Premio Nobel per la fisica 2021); il filosofo Luciano Floridi e l'astronauta. ...L'evento ha visto la presenza dell'astronauta, in una conversazione con il presidente dell'Asi Giorgio Saccoccia . Il dialogo trae Saccoccia, svolto nell'Auditorium dell'Asi, ... Paolo Nespoli al Wired Next Fest 2022 di Milano: “Ho vissuto la malattia con un po' di incoscienza” Milano - Torna a Milano venerdì 7 e domenica 8 ottobre 2022, negli spazi della Fabbrica del Vapore, l'appuntamento con il Wired Next Fest, il grande evento a partecipazione gratuita dedicato all’innov ...Dal 14 al 16 ottobre torna il Galileo Festival della Scienza e dell’Innovazione, si parrlerà di aerospaziale, biotech e robotica ...