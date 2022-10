Padel | se la pallina ‘esce’ | ecco le racchette più utili per evitarlo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 8 ottobre 2022) Gli spagnoli la chiamano “salida de bola”: è una delle caratteristiche più importanti (e più fraintese) quando ci si trova a dover acquistare una racchetta da. Trattandosi, in italiano, di uscita di palla, molti la confondono con la potenza che il telaio è in grado di garantire, quando in realtà si tratta dell’esatto opposto. Generalmente, i telai di potenza sono i più rigidi, mentre per salida de bola si intende la capacità di garantire una buona uscita di palla senza che il giocatore debba colpire con chissà quale forza. Ne deriva che leche brillano per salida de bola sono le elastiche, dotate di una gomma molto morbida che garantisce un ottimo rimbalzo alla palla. Volendo, per comprendere quale fra due pale pala offre una salida de bola maggiore, basta appoggiarle entrambe a terra, e poi lasciar cadere una...