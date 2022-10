Nordcorea | manovre con portaerei Usa sono una provocazione E Pyongyang lancia missili

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 8 ottobre 2022) Si apre un altro fronte "caldo a oriente". La Corea del Nord ha dichiarato oggi attraverso il suo ministero della Difesa di guardare "con gravità" alle esercitazioni navali congiunte Usa-Sudcorea, guidate dallanucleare "Ronald Reagan, in corso al largo della Penisola coreana. La dichiarazione viene in un momento di particolare tensione, dopo una serie di lancistici da parte di, che presentato queste operazioni come una "reazione legittima" allUsa. Tra i lanci effettuati dalla Corea del Nord, anche quello di un missile intermedio che ha sorvolato il Giappone innescando l'allarme anti-missile per la prima volta anche a Tokyo. "Lanucleare Usa Ronald Reagan ha cospirato con le navi sudcoreane per eseguiremarittime congiunte ...