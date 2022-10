Milan-Juventus | da Baggio a Higuain | ecco tutti i doppi ex | VIDEO

DIRETTA: RISULTATO FINALE NON SCONTATO..., in diretta sabato 8 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano , sarà una sfida valida per la ...alle 18, chiude il sabato di campionato Bologna - Sampdoria. Le formazioni ufficiali e la classifica aggiornata in tempo ...Milan-Juventus non è solo uno scontro tra le big del calcio italiano ma anche un confronto sui guadagni derivanti dal marketing. Per essere un grande club, non basta comprare solo i grandi calciatori ...Hristo Stoichkov, Pallone d'Oro 1994, presenta Milan-Juventus e la sfida tra Dusan Vlahovic e Rafael Leao con un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Mi aspetto che a San Siro ...