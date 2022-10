LIVE Sassuolo-Inter 0-0

(Di sabato 8 ottobre 2022)apre la 9a giornata di Serie A con un anticipo importantissimo per il proseguo della stagione del club nerazzurro, precipitato...

Allo stadio Mapei Stadium, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei Stadium,e Inter si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiInter 0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - Ore ...Probabili formazioni- InterSASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. Allenatore: DionisiINTER (3 - 5 -...Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. È la sfida tra Sassuolo ed Inter ad aprire la nona giornata di Serie A. I ...La 9ª giornata della Serie A 2022/2023 si apre con l’anticipo pomeridiano fra il Sassuolo di Federico Dionisi e l’Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri e neroverdi sono appaiati in classifica con 12 ...