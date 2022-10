L'Inter ritrova un Dzeko 'centenario' e batte il Sassuolo Ma solo il Barcellona dirà se è veramente guarita

(Di sabato 8 ottobre 2022) S’è sbloccato(doppietta, 101 gol serie A, ma non segnava da un mese) e l’è tornata a vincere in campionato...

in vantaggio nel finale, nel complesso gara equilibrata con occasioni da entrambe le parti 2 ore fa Gol dell'45' Dzeko porta l'in vantaggio. Da calcio d'angolo Dumfries spizza il ...L'il sorriso e con lei anche Simone Inzaghi. Dopo un inizio di stagione tra molti alti e bassi, il tecnico nerazzurro può festeggiare per due vittorie consecutive, di pregio diverso ma ...Non ha brillato l'Inter sul piano del gioco, ma ha raccolto ciò che voleva, una vittoria che potrà essere utile anche al morale in vista del prossimo impegno di Champions. Ritrova il sorriso Inzaghi. ...REGGIO EMILIA - "Abbiamo visto un'Inter che ha avuto tantissima voglia di vincere, quello ci ha fatto superare la stanchezza fisica e mentale. Trovavamo una squadra tecnica, fisica, brava, sapevamo de ...