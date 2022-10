Le pagelle di Sassuolo-Inter 1-2 | Dzeko in stato di grazia!

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo la vittoria in Champions League contro il Barcellona, l’torna al successo anche in campionato sul campo del. Tre punti fondamentali quelli guadagnati oggi dalla compagine lombarda reduce dalle due sconfitte di fila contro Udinese e Roma. A sbloccare il match ci ha pensato Edinagli sgoccioli del primo tempo su sviluppi di corner. Nella ripresa però, la squadra di Dionisi ha saputo reagire allo svantaggio trovando il pareggio grazie alla terza rete in Serie A di Frattesi. Circa 15? dopo, invece, si è reso nuovamente protagonista il numero 9 nerazzurro autore di una doppietta scaccia crisi. Ecco ledi. LediPrima di analizzare ledei ...

...00 Prisma Taranto - Civitanova 0 - 3 19:30 Padova - Modena 3 - 2 CALCIO - SERIE A 12:30 Lazio - Spezia 4 - 0 15:00 Lecce - Cremonese 1 - 1 15:00 Sampdoria - Monza 0 - 3 15:00- Salernitana 5 ...Dopo la vittoria col Barça in Champions, l'Inter riparte anche in campionato e al Mapei deve ringraziare Edin Dzeko: migliore in campo grazie alla doppietta che decide la partita cambiata dopo l'...Onana, bagna la prima in A con una vittoria e un paio di interventi non banali. Dumfries in ripresa, bene Frattesi nel Sassuolo.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...