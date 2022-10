La Samp di Stankovic rimonta a Bologna ma l' 1 - 1 la lascia ultima

Viaggio nella crisifarà crescere ancora questa, che stasera ha schierato con un 4 - 2 - 3 - 1 (Rincon e Vieira davanti alla difesa, Caputo unica punta) che ha mostrato nel primo ...22.45 Anticipo Serie A, Bologna - Sampdoria 1 - 1 Finisce 1 - 1 al Dall'Ara l'anticipo della nona giornata tra il Bologna e laallenata da. Spingono i felsinei di Motta che al 32' passano: da Arnautovic a Aebischer che tira, Audero respinge proprio sui piedi di Dominguez per l'1 - 0. Il centrocampista argentino ...BOLOGNA - Dejan Stankovic esordisce con un pareggio sulla panchina della Sampdoria. Il nuovo tecnico blucerchiato ferma sull'1-1 il Bologna di Thiago Motta, ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter.Finisce 1-1 al Dall’Ara tra Bologna e Sampdoria, con Stankovic che conquista un buon punto all’esordio sulla panchina blucerchiata. Un tempo per parte, con la squadra di Thiago Motta maggiormente ...