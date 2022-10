Iran | quarta settimana proteste Raisi | ideate da nostri nemici

Agenzia ANSA

Nuove manifestazioni e azioni dimostrative si sono tenute anche oggi per la quarta settimana di seguito in diverse città dell'Iran per protestare contro la morte di Mahsa Amini deceduta mentre era sotto la custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente il velo. In Iran è in corso una battaglia ideologica. La principale sfida che l'Iran ha dovuto affrontare dalla Rivoluzione islamica del 1979 è il confronto tra tradizione e modernità.