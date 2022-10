Incidente in A4 a San Donà di Piave | bilancio vittime sale a 7 | morta anche l' educatrice

(Di sabato 8 ottobre 2022) Non ce l'ha fatta Romina Bannini, l'36enne rimasta gravemente ferita nell'avvenuto ieri sulla A4 all'altezza di Sandi. Con lei, che era l'unica superstite, ledello schianto tra un pulmino e un tir salgono a 7. Ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per la donna, come riporta la stampa locale, la diagnosi è di morte cerebrale.

Gli altri tre giovani che erano in auto con lui (di 28, 24 e 22 anni) sono rimasti feriti in maniera non grave e trasportati in ambulanza al PoliclinicoMatteo. Sul luogo dell'sono ...... quello di Tricesimo, il ristorante di Pradamano, l'agriturismo diCanzian d'Isonzo, fino al ... TEMI: alberghi vendita fvg attività in vendita fvg crisi fvg notizie fvg Ultime Notizie...La notizia della tragedia dell’incidente stradale di San Donà di Piave, in cui sono morti cinque ragazzi con la sindrome di down e Massimo Pironi ex sindaco, ...Lo scontro tra Pavia e il casello di Bereguardo: i tre giovani che erano con lui (22, 24 e 28 anni) sono stati trasportati al San Matteo ...