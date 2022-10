Festa d’autunno a Bollate | il giallo della transenna

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 8 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Domenica in centro aci sarà lao non ci sarà? I commercianti del centro disono piuttosto arrabbiati, o almeno alcuni di essi. Giovedì all’iniziocentrale via Roma è comparsa unache preannunciava la chiusurastessa via Roma evia Sartirana, ma molti non capivano il perché. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.