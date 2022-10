Corriere dello Sport

"Non ti dimenticheremo, caro Gianpi..." . Inizia così il commosso ricordo di Ciroper la scomparsa di Gianpiero Ventrone , il sergente di ferro, il preparatore alla Juve ai tempi di Marcello Lippi . Qualcosa in più di un semplice collaboratore, un vero e proprio amico per ...Dopo la calorosa ecommemorazione a Piero Angela , ospite fisso delle passate edizioni del ... Oscar Farinetti, Carlo Fava, Carlotta Ferrando, Cecilia Ferranti, Silvia, Francesco ... Ferrara, la commossa frase di addio a Ventrone sui social L'ex difensore della Juve, sui social, saluta l'ex sergente di ferro e posta anche una foto della Champions League vinta a Roma contro l'Ajax ...L'ex difensore di Juventus e Napoli, Ciro Ferrara, omaggia il preparatore atletico scomparso giovedì mattina per una leucemia fulminante: Ventrone aveva solo 62 anni ...