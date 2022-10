Globalist.it

...e se12 milioni di voti puoi candidarti a governare il paese11 milioni di iscritti potremo chiedere al governo di essere ascoltati prima di decidere ". Poi l' attacco politico : " La...Per poi suonare la caricaparecchia enfasi: "Continueremo ad esistere e continueremo a ... "Io, gay di, smonto le balle Lgbt della sinistra" Destra con il piede sbagliato: vertice da Berlusconi ad Arcore per spartirsi le poltrone Stefano Pioli ha commentato così la vittoria contro la Juventus ai microfoni di DAZN: Su Tomori: "Ha uno spirito e una passione incredibile. Guardate come esulta anche ...Sulle scelte di formazione: "Diaz aveva già giocato a destra. Volevo un po' di sostanza e fisicità in mezzo e più uno contro uno sugli esterni con Diaz e Leao. Ha funzionato, abbiamo tenuto bene il ...