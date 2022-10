C’era una volta il mostro di Firenze

Leggi su dilei

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sono storie spaventose, spesso incomprensibili che spingono a fare sempre la stessa domanda: perché? Perché una persona arriva ad uccidere in modo seriale vittime spesso sconosciute macchiandosi di crimini indicibili? Questa domanda spesso ce la siamo posta davanti agli omicidi commessi daldi, il primo assassino seriale accertato in Italia che dalla fine degli anni ’60 e per 17 anni ha lasciato una scia di sangue dietro di sé e una serie di vittime (8 duplici omicidi) la cui unica colpa era quella di stare nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Ancora oggi sono molti gli aspetti oscuri della vicenda avvolti in una nuvola di confusione che per anni ha visto come protagonista assoluto Pietro Pacciani e i suoi compagni di merende Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Tutti sono stati processati e condannati, ma col tempo si è pensato che ...