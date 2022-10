Bologna | Thiago Motta si aggrappa ad Arnautovic per uscire dalla crisi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Due partite e due sconfitte peral suo arrivo a, il tecnico ora siadperDue partite e due sconfitte peral suo arrivo a, il tecnico ora siadper. Da ex compagno ai tempi del Triplete con l’Inter fino a suo ‘discepolo’ in campo e fuori. L’austriaco ha difeso il tecnico da un tifoso negli allenamenti di ieri a Casteldebole e ora è pronto per dare il suo contributo in campo contro la Sampdoria. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.