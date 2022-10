Beatriz Alvarez Guerra | chi era l’attrice morta a 28 anni in un incidente

Leggi su dilei

(Di sabato 8 ottobre 2022) Una vita spezzata troppo presto e con lei un sogno agli albori che non avrà futuro:, attrice spagnola, ha perso la vita in un tragicoavvenuto lo scorso 4 ottobre. La macchina in cui la ragazza viaggiava era guidata dal fidanzato, di quattropiù giovane, ed è d’improvviso precipitata nel fiume Almorfei nella provincia di Pontevedra. Il veicolo ha fatto un volo di una decina di metri dopo essere uscito dalla carreggiata in una zona con strade molto strette e piene di curve. Il conducente, che non ha avuto gravi conseguenze dall’, ha tentato fino all’ultimo di salvare la sua compagna ma purtroppo, anche a causa della posizione e delle condizioni della macchina, sembra sia stato impossibile. Chi era...