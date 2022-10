ilGiornale.it

... per Altavilla e Lazzerini stipendi fino a 800 mila euro se centreranno gli obiettivi Carey (Wizz Air): "Noni prezzi dei. Gli italiani sono stanchi della pandemia e vogliono volare" ......0805 - 0,21% Spread 165,3 Dati di mercato Leggi anche Ita, per Altavilla e Lazzerini stipendi fino a 800 mila euro se centreranno gli obiettivi Carey (Wizz Air): "Noni prezzi dei. ... "Aumenteremo i voli". Ecco cosa succede a Wizz Air Nonostante le forti perdite degli ultimi mesi, la compagnia low cost Wizz Air rilancia con un piano ambizioso e un potenziamento dei voli in Italia: ecco i progetti e le nuove rotte ...